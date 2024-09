Vis. Viata - premiera, la cinema Victoria din Timisoara

One World Romania organizeaza premiera documentarului romanesc "Vis.Viata", realizat de Ruxandra Gubernat, ce va avea loc in cadrul Festivalului International de Film Documentar si Drepturile Omului One World Romania la Timisoara, sambata, 21 septembrie, la cinema Victoria (str. Ciprian Porumbescu, nr. 2), incepand cu ora 20:30.Filmul, care a fost produsul unui efort indraznet de patru ani, prezinta realitatile, aspiratiile si provocarile tinerilor din Generatia Z."Vis.Viata" este un ... citește toată știrea