Cu chiu, cu vai, cu argumente ciudate, altele putin sau deloc variabile, actuala conducere a Primariei Timisoarei a reusit sa treaca la vot, in plenul de marti, proiectul de ridicare a unei parcari supraterane in zona Dacia. Costa 18,7 milioane de lei si aduce un plus de 54 de locuri de parcat, fata de cele existente acum la sol. Si mai aduce 84.000 de lei in contul aceleiasi firme de proiectate care a facut si varianta initiala, lansata de precedenta administratie, dar care nu a dus proiectul