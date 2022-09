Vizita oficiala a delegatiei Bancii Nationale a Republicii Moldova la Autoritatea de Supraveghere Financiara

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.), domnul Nicu Marcu, s-a intalnit, astazi, la sediul Autoritatii, cu domnul Octavian Armasu, Guvernatorul Bancii Nationale a Republicii Moldova (BNM).O delegatie a BNM se afla intr-o vizita oficiala la Bucuresti, in contextul in care institutia va prelua, de la 1 iulie 2023, atributiile de licentiere, autorizare, reglementare si supraveghere a pietei asigurarilor din tara vecina.Expertii A.S.F. au prezentat, in cadrul discutiilor ... citeste toata stirea