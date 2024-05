VO Arad, realizata in proportie de peste 40%, cu 175 de angajati

Lucrarile pentru obiectivul de investitii varianta ocolitoare (VO) a municipiului Arad au inceput in toamna anului trecut, antreprenorul lucrarii fiind PORR Construct, iar in acest moment in proportie de peste 40% lucrarea este indeplinita.CNAIR S.A, prin DRDP Timisoara, este supervizor al acestei investitii lansate de Consiliul Judetean Arad, in parteneriat cu Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.Stadiul lucrarii este de peste 40%. Se lucreaza sustinut cu circa 175 ... citește toată știrea