Voci feminine din filmul romanesc si maghiar, la Festivalul Ceau, Cinema!

Doua dintre cele mai apreciate filme ale ultimului an realizate de regizoare din Romania si Ungaria, precum si o discutie despre noile voci feminine din cinematografie vor face parte dintr-o sectiune speciala la a noua editie a Festivalului Ceau, Cinema!, care va avea loc in perioada 14-17 iulie la Timisoara.Spectatorii vor putea sa vada "Crai nou" (2021, Romania), debutul in regie al Alinei Grigore, si "Lucruri pentru care merita sa plangi" (2021, Ungaria), primul lungmetraj realizat de ... citeste toata stirea