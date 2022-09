Voluntariat pentru promovarea rezervatiei Balta Nera - Dunare

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizatie nonguvernamentala comunitara, apolitica si nonprofit, cu activitate civica in domeniul mediului si energiei, in cooperare cu Liceul CLISURA DUNARII Moldova Noua si Televiziune Romana Timisoara au realizat in data de 9 septembrie un eveniment de promovare a rezervatiei naturale Balta Nera - Dunare.Rezervatia este inclusa in Parcul Natural Portile de Fier ca zona de protectie integrala si este o arie protejata de interes national ce corespunde ... citeste toata stirea