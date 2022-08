Vom avea sens giratoriu suspendat la 10 m inaltime in Timisoara, statie CFR langa Iulius Town, iar la Gara de Nord o pasarela prevazuta cu lift va duce calatorii de la tren la parcare. Se semneaza, in scurt timp, primul contract de modernizare a magistral

TIMISOARA. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta ca in aproximativ doua saptamani ar putea semna la Timisoara primul contract din seria de 4 prin care se va moderniza linia de cale ferata intre Caransebes si Arad. Este vorba despre Lotul I Caransebes - Lugoj care are o lungime de aproape 40 de kilometri."Stiti ca saptamana trecuta am semnat cel mai mare contract de finantare pe CFR, de aproape 9 miliarde de lei, adica spre 2 miliarde de euro, pentru modernizarea caii ferate ... citeste toata stirea