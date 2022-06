Vrei sa experimentezi cum este sa lucrezi, relaxat, pe iarba? Vino, marti, la Outdoor Office Day, in parcul din Iulius Town!

Students using laptop and mobile phone learning for exam together in a city park. Students Brainstorming Meeting learning for exam. Fast learning concept. Students Teamwork.Esti curios sa vezi cum este sa lucrezi, in plina vara, asezat pe iarba verde din Iulius Gardens? Marti, 21 iunie 2022, societatea Ergowork si ansamblul mixt Iulius Town te invita la Outdoor Office Day, in Iulius Gardens, actiune ce face parte din seria de evenimente Meaning and Fusion of Work.Evenimentul ii aduce ... citeste toata stirea