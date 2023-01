Vreti sa vedeti mormantul gnostic descoperit la Orsova? Vizitati Zeii tangibili, la Muzeul Banatului

Mormantul gnostic descoperit la Dierna (Orsova) este compus dintr-un sarcofag de caramida in care au fost asezate patru ulcioare si un sicriu din plumb.Cercetatorii MNAB Timisoara explica astfel ca in interiorul acestuia se gasea scheletul unui copilul ce purta doua pandantive din aur (in unul a fost refolosita o moneda republicana cu bustul Romei pe avers si Victoria pe revers; in celalalt a fost montata o gema din carneol cu imaginea zeului Sol in quadriga) si o foita de aur impaturita. ... citeste toata stirea