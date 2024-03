Wallberg lanseaza a patra cladire rezidentiala din cartierul XCity Towers Timisoara

Dezvoltatorul Wallberg sarbatoreste 20 de ani in piata imobiliara, ocazie cu care lanseaza a patra cladirea rezidentiala, FOUR. In paralel, se finalizeaza constructia celui de-al treilea turn rezidential din XCity Towers, care va fi livrat anul acesta. Cu Four se va incheia faza intai a proiectului, reprezentand jumatate din numarul unitatilor propuse.Cladirea denumita simbolic Four va avea un regim de inaltime de 11 etaje si va cuprinde 77 de unitati individuale. Valoarea proiectului este ... citește toată știrea