Weekend de exceptie pentru Ciclocrosul din Romania!

Peste 100 de concurenti din Belgia, Canada, Germania, Japonia, Serbia, Slovacia, Ungaria si Romania s-au intalnit Sambata 9 Noiembrie la Urseni pentru a participa la cele mai importante curse de ciclocros din Romania din cadrul evenimentului organizat de EcoStuff Romania in Lunca Timisului, "Continental Anvelope CX".Ciclistii si-au disputat podiumul, punctele UCI si premiile de peste 8500 de euro puse in joc atat in cadrul celor trei curse de categorie C1 inscrise in calendarul international ... citește toată știrea