Weekend in pas de tango

Un eveniment ca o... imbratisare muzicala. De asta au parte toti indragostitii de tango din Timisoara, la finalul acestei saptamani. In perioada 23 - 26 iunie, Asociatia "Tango Timisoara" pune la punct o noua editie a proiectului Tango Cultura. Evenimentul din acest an se intituleaza "Imbratisarea/L'abrazo/L'embrace"."Evenimentul nostru este dedicat tangoului argentinian, un dans inscris de ceva vreme in patrimoniul UNESCO. Intalnirile din cele patru zile se adreseaza cu precadere publicului ... citeste toata stirea