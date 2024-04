When Violin Meets Guitar, in concert, la Lugoj

Trupa When Violin Meets Guitar va sustine miercuri, 17 aprilie, incepand cu ora 19, un concert de exceptie in cadrul turneului MetaVivaldi, la Teatrul Municipal "Traian Grozavescu" din Lugoj. "Alaturi de Natalia Pancec la vioara si Emilian Florentin Gheorghe la chitara, veti trai un spectacol inedit, plin de virtuozitate instrumentala, bucurie si sensibilitate. Veti avea ocazia sa ascultati vioara interpretand rock in ... citește toată știrea