WIZZ AIR aniverseaza 5 milioane de pasageri la Timisoara

Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida crestere si cea mai sustenabila* din Europa, anunta ca a transportat 5 milioane de pasageri in ultimii 14 ani catre si dinspre Aeroportul International "Traian Vuia" Timisoara. Pentru a marca aceasta ocazie, pasagerul cu numarul 5 milioane, care a calatorit cu un zbor de la Londra la Timisoara, a fost premiat cu un voucher cadou pentru zboruri din reteaua WIZZ.De la primul sau zbor din Timisoara in 2008, compania aeriana a investit continuu in ... citeste toata stirea