Wizz Air organizeaza evenimente de recrutare in Timisoara si alte sase orase

Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida crestere din Europa, continua sa angajeze noi insotitori de zbor, printr-un efort extins de recrutare in cadrul bazelor sale din Romania. Compania aeriana este dornica sa-si intampine viitorii membri ambitiosi ai echipajelor in cadrul a 10 noi evenimente de recrutare ce vor avea loc in Romania in luna iunie. Cei care au visat dintotdeauna la o cariera in nori si doresc sa participe se pot inscrie aici.Ca parte a efortului sau vast de recrutare a ... citeste toata stirea