Workshop de microscopie de ultima generatie in restaurarea operelor de arta la MNArT

Echipa Laboratorului de Restaurare al Muzeului National de Arta Timisoara aduce in atentia publicului o noua etapa a proiectului Baroc Reloaded by MNArT, in continuarea programului Timisoara ECoC 2023. Este vorba despre un workshop inovator, intitulat ZOOM!IN BAROQUE, care invita tinerii sa exploreze alaturi de expertii muzeului secretele picturilor baroce, folosind tehnologia de varf. "Zoom!In Baroque" reliefeaza perspectivele interdisciplinare dintre arta si inovatie valorificand noile ... citește toată știrea