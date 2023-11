In perioada 20-24 noiembrie, Asociatia Scena Muzicala organizeaza 5 workshop-uri pentru pasionatii de muzica din Lugoj, prin proiectul Marea Muzica, la Scoala Gimnaziala de Muzica "Filaret Barbu". Inscrierile sunt deschise atat pentru copii, cat si pentru adulti, iar participarea este gratuita. Pentru ca pasiunea pentru muzica nu are varsta, lugojenii vor putea participa incepand de luni, 20 noiembrie si pana vineri, 24 noiembrie, la 5 workshop-uri creative in care vor fi abordate teme ... citeste toata stirea