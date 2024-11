World Class isi consolideaza prezenta in Timisoara cu al saptelea centru premium de sanatate, fitness si inot, in City of Mara

World Class Romania, cea mai importanta retea de health & fitness din tara, isi continua expansiunea rapida in Timisoara prin deschiderea celui mai nou club modern in City of Mara. Echipat cu o piscina semi-olimpica, noul club se alatura retelei in continua crestere de cluburi World Class din oras, consolidandu-si si mai mult pozitia ca destinatie principala pentru cei pasionati de un stil de viata sanatos."Aceasta extindere reprezinta un pas important in misiunea noastra de a inspira cat mai ... citește toată știrea