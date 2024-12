Zambete in prag de sarbatori pentru pacientii oncologici din Timisoara

Campania oncologica "Zambete in prag de Sarbatori", continua pentru al treilea an consecutiv sa aduca magia Craciunului in cadrul clinicii oncologice Oncocenter din Timisoara.200 de pacienti oncologici care lupta pentru viata, urmand tratamente de chimioterapie, au parte in aceste zile de bucurii pentru suflet, prin cadourile pe care spiridusii mici si mari de pe raza municipiului Timisoara le pregatesc pentru ei cu sprijinul Centrul de Suport Oncologic Nu Esti Singur."Suntem la a treia ... citește toată știrea