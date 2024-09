"Zana Lebada", prima premiera a stagiunii 2024/2025 la Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" din Timisoara, aduce pe scena o poveste captivanta pentru intreaga familie

Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" deschide noile productii ale stagiunii 2024/2025 cu un basm popular. Spectacolul de papusi "Zana Lebada" va avea premiera duminica, 22 septembrie, la ora 17.00, in Sala Studio, fiind potrivit pentru copii peste 4 ani.Spectacolul are la baza o poveste din colectia de basme populare a lui Arany Laszlo si exploreaza simbolul lebedei care reprezinta transformarea, frumusetea fizica si spirituala, libertatea. Precum in basmele populare, lebada apare ca un ... citește toată știrea