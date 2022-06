Zece medalii obtinute de rutierii CSUVT la Campionatele Nationale de Ciclism si Paraciclism 2022

Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest de Vest din Timisoara" a participat in acest weekend, prin echipa de ciclism, la Campionatele Nationale de Ciclism si Paraciclism 2022, unde a obtinut rezultate notabile, atat in Romania, cat si in Moldova. La proba de Contratimp individual, au imbracat tricoul de Campion National rutierii CSUVT:Locul 1 - Madalin Gaita (categoria Master);Locul 1 - Andrei Sobennicov (CN al Republicii Moldova, categoria Elite);Locul 1 - Arman Garibean (CN al ... citeste toata stirea