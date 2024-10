Zeci de perchezitii DNA la Casa Romana de Comert Unirea, intr-un dosar cu un prejudiciu urias

Perchezitii de amploare, miercuri dimineata, la Casa Romana de Comert Unirea, intr-un dosar de abuz in serviciu. In cauza, ar fi vorba despre un prejudiciu urias de 41 milioane de lei.Miercuri dimineata au loc 60 de perchezitii la sedii ale Societatii Nationale "Casa Romana de Comert Agroalimentar UNIREA" S.A. din Timis, Bihor, Cluj, Arad, Ialomita, Ilfov si Bucuresti intr-un dosar de abuz in serviciu, dar si alte infractiuni care sunt acum cercetate de procurorii ... citește toată știrea