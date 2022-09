Zi trista pentru jurnalismul din vestul tarii. Ziaristul Florin Matei s-a stins din viata

O veste foarte trista face in aceasta dupa amiaza rondul redactiilor din presa aradeana, dar si cea din Timis, Caras Severin sau Hunedoara, acolo unde era foarte cunoscut Florin Matei, un vechi jurnalist sportiv.Florin Matei s-a stins in aceasta dupa amiaza din viata dupa o grea suferinta. Anuntul a fost facut de fiul sau Daniel Matei pe contul de Facebook al fostului jurnalist:"Buna,Intr-o ultima postare pe acest cont, si conform dorintei lui, va anunt cu regret in suflet ca Matei Florin ... citeste toata stirea