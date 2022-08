Zilele Aradului 2022. Mare concert de jazz, in parcul "Mihai Eminescu

In cadrul Zilelor Aradului, editia 2022, marti 23 august, in parcul "Mihai Eminescu", va avea loc Jazz Concert, cu Ribozom, Jazz Bit si Peet Project.Ribozom este o trupa de rock, metal si hard-rock fondata in anul 2021 la Arad.Jazzy Bit din Timisoara. JazzyBIT este un trio de loud jazz din Timisoara (Romania) format din Teodor Pop (pian, claviaturi), Mihai Moldoveanu (bas) si Szabo Csongor-Zsolt (tobe), ce ofera o combinatie energica de jazz si rock, presarata cu blues, latin si funk.Peet ... citeste toata stirea