Zilele artei sacre, la Partos. Iuda, in biserica romano-catolica desacralizata din Ofsenita

Iuda este cel de-al V-lea spectacol de teatru creat de catre actorii timisoreni in cadrul Festivalului "Zilele artei sacre"de la Partos.Spectacolul Iuda va avea loc, sambata 11 iunie 2022 la ora 21 in biserica romano-catolica desacralizata din Ofsenita - un spatiu de arta sacra, un loc atat de indragit de Padre.Anul acesta are loc editia a VII-a, o ipotetica intalnire, 3 destine, renuntare, durere, speranta, o poveste fictionala care ne determina sa fim mai atenti la alegerile pe care le ... citeste toata stirea