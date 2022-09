Zilele Culturale Maghiare - o sarbatoare a tolerantei, prieteniei si bunei intelegeri intre romani si unguri, la Timisoara

Dupa succesul din anii trecuti, Zilele Culturale Maghiare din Timisoara revin cu a saptea editie in Piata Operei, intre 22 si 25 septembrie 2022, organizata de catre Asociatia BASTION.Marele eveniment a fost prezentat, marti 13 septembrie, de catre organizatori. "Este o manifestare de anvergura, care are ca scop promovarea culturii maghiare si totodata a multiculturalitatii. Intr-un oras unde etniile traiesc in armonie si isi respecta cultura reciproc, organizatorii doresc ca aceste ... citeste toata stirea