Pentru a opta oara Zilele Culturale Maghiare din Timisoara si Targul de produse artizanale vor fi organizate in perioada 22-24 septembrie.Inscrierea la targ are loc, pana pe 15 iulie 2023. Aplicatiile vor fi evaluate pana pe 30 iulie 2023. Targul de produse artizanale este organizat in cadrul Proiectului Zilele Culturale Maghiare - 2023 care beneficiaza de 68.760 Euro fonduri din Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturile SEE si norvegiene.Granturile SEE si norvegiene reprezinta ... citeste toata stirea