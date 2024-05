Zilele insuficientei cardiace 2024. Prof. Dan Gaita: "Aveti grija de inima dumneavoastra!"

Fundatia Romana a Inimii desfasoara campania Zilele insuficientei cardiace, in perioada 29 aprilie - 5 mai, in scopul informarii si sensibilizarii populatiei cu privire la cauzele aparitiei acestei boli si efectele asupra vietii pacientilor suferinzi."Acorda 5 minute pentru inima ta! Obiectivul initiativei 25in25 este de a reduce ratele de mortalitate atribuite insuficientei cardiace in primul an de la diagnosticare cu 25% pe parcursul urmatorilor 25 de ani", indeamna Fundatia Romana a Inimii. ... citește toată știrea