Ziua Armatei Romaniei, marcata, vineri, in Piata Libertatii din Timisoara

Brigada 18 ISR "Decebal" din Timisoara va organiza, in data de 25 octombrie 2024, o serie de evenimente solemne pentru a marca Ziua Armatei Romaniei, a celebra sacrificiul militarilor romani si vor aduce un omagiu eroilor care au aparat suveranitatea si integritatea nationala.Ceremonia va debuta la ora 09:00, in Cimitirul Eroilor din Timisoara, printr-o depunere de coroane in memoria celor care si-au dat viata pentru apararea patriei.In continuare, la ora 11:00, in Piata Libertatii, va avea ... citește toată știrea