La Centrul de Proiecte Timisoara, se da startul oficial evenimentelor dedicate Zilei Bifei Galactice - Galactic Tick Day, in care se celebreaza miscarea noastra in jurul Caii Lactee, in 4 septembrie, de la ora 17.Expozitia, intitulata "Ritual" reprezinta aspiratiile si visele umanitatii, care prin forme, culori, texturi si emotii, exprimate artistic, ilustreaza idealul de co-creator al omului, intr-un univers in continua miscare.Maria Hadiji este un artist plastic cunoscut in peisajul ... citeste toata stirea