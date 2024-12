Ziua Constitutiei Romaniei! "Valoare si instrument fundamental al statului si natiunii!"

Duminica 8 decembrie, este "Ziua Constitutiei Romaniei", proclamata de Parlamentul Romaniei prin legea nr. 120 in anul 1995."In scopul sarbatoririi "Zilei Constitutiei Romaniei" autoritatile publice si celelalte institutii publice vor arbora drapelul Romaniei si vor organiza actiuni culturale si manifestari stiintifice consacrate dezvoltarii democratiei constitutionale in Romania. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 13 noiembrie 1995, cu respectarea prevederilor ... citește toată știrea