Biblioteca Judeteana Timis organizeaza o interesanta expozitie dedicata Zilei Culturii Nationale, care va avea loc in 15 ianuarie 2022, dar aceasta poate fi vizitata in fiecare zi, la BJT.Ziua Culturii Nationale a fost celebrata pentru prima data in urma cu zece ani, la 15 ianuarie, data nasterii poetului national al romanilor, Mihai Eminescu (1850-1889).Expozitia prezinta ... citeste toata stirea