Ziua Femeii Crestine 2022, in Caras Severin. Ofranda de multumire celei ce este Maica Luminii,

In fiecare an, in data de 25 martie, la praznicul Bunei Vestiri, Biserica Ortodoxa Romana sarbatoreste Ziua Femeii Crestine, cea dintai dintre femei fiind Maica Domnului.Spre cinstirea Nascatoarei de Dumnezeu si celebrarea femeilor crestine din Eparhia Banatului de Munte, Episcopia Caransebesului organizeaza vineri, 25 martie, incepand cu ora 17, in Sala de festivitati "Mitropolit Nicolae Corneanu", evenimentul intitulat "Ziua Femeii Crestine - Chipul Maicii Domnului", in Caras Severin.In ... citeste toata stirea