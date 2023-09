Limba germana se invata si se vorbeste in Timisoara de peste 300 de ani. Peste 15 milioane de oameni din intreaga lume invata limba germana, care este una dintre cele mai vorbite limbi din lume.Traim intr-un oras in care limba germana are o traditie de peste 300 de ani si joaca si astazi un rol foarte important.In Timisoara, limba germana se invata la gradinite, in scoli cu predarea germanei ca limba materna sau ca limba straina, in universitati si in centre culturale.Numeroase institutii ... citeste toata stirea