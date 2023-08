Mult e dulce si frumoasa limba ce-o vorbim! Ziua Limbii Romane se sarbatoreste in Romania si Republica Moldova la data de 31 august. Propunerea legislativa a fost initiata in 2011. In expunerea de motive, initiatorul precizeaza "importanta limbii romane nu trebuie marginalizata de tendintele actuale catre globalizare, deoarece limba romana reprezinta fundamentul identitatii nationale, un punct deosebit de important pentru consolidarea unei societati puternice si unite".Ziua Limbii Romane ... citeste toata stirea