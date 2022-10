Ziua Mortilor sau Luminatia, o traditie din vremea Imperiului Austro-Ungar

Ziua Mortilor, cunoscuta in popor si ca Luminatia, este sarbatorita in fiecare an pe 2 noiembrie de catre credinciosii din Banat, Transilvania si Maramures.Ziua Mortilor sau Luminatia se sarbatoreste in fiecare an pe data de 2 noiembrie, dar pomenirea sufletelor adormitilor se face in seara de 1 noiembrie.Ziua Mortilor este o sarbatoare romano-catolica, iar in perioada in care Transilvania a facut parte din Imperiul Austro-Ungar a devenit populara in randul locuitorilor din aceasta zona. ... citeste toata stirea