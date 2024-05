Ziua portilor deschise 2024 la CCAJ Timis vine cu un caleidoscop de manifestari cultural artistice

Un inedit seminar de cultura si arta cu Iuliana Tudor si Mihai Morar va avea loc la Centrul de Cultura si Arta a Judetului Timis, vineri, 10 mai 2024, la ora: 19:30, in sala festiva a CCAJT, de pe strada Emanuel Ungureanu Timisoara.Accesul este liber, in limita locurilor disponibile.Manifestarea are loc cu prilejul Zilei portilor deschise la CCAJT. O zi cat o primavara intreaga! Flashmob de dans popular, dans modern si balet, ateliere de pictura, de olarit, de creatie vestimentara, ... citește toată știrea