Ziua Tuturor Mortilor. Sarbatorita in calendarul romano-catolic, adoptata de toti credinciosii din Banat, indiferent de confesiunea religioasa

In aceste zile, oamenii isi cinstesc si ingrijesc mormintele celor trecuti la cele vesnice. Credinciosii merg la cimitir, inca din seara de 1 noiembrie, de Ziua Tuturor Sfintilor, curata mormintele si le infrumuseteaza cu flori si lumanari aprinse, in amintirea celor care i-au insotit pe drumul vietii. Ziua mortilor sau Luminatia (Pomenirea Tuturor Credinciosilor Raposati) este sarbatorita in calendarul romano-catolic in data de 2 noiembrie, a doua zi dupa Sarbatoarea Tuturor Sfintilor. Este un ... citește toată știrea