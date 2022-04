Ziua Veteranilor si a Fortelor Terestre. Ceremonial militar si religios in parcul Scudier Timisoara

Vineri 29 aprilie, Brigada 18 Cercetare Supraveghere "DECEBAL" Timisoara a organizat un ceremonial militar si religios la Monumentul Ostasului Necunoscut, situat in parcul "Anton von Scudier", in zona centrala a orasului.Evenimentul a avut loc cu prilejul sarbatoririi Zilei Fortelor Terestre Romane si a Zilei Veteranilor de Razboi.La manifestare au participat veterani de razboi, cadre militare active, in rezerva sau retragere, autoritatile publice judetene si locale, elevi, studenti si ... citeste toata stirea