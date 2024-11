Zoltan Kovacs lanseaza cartea "Comunismul si cioburile sale" la Consiliul Judetean Timis

Pe 28 noiembrie, de la ora 17:00, sala multifunctionala a Consiliului Judetean Timis va gazdui lansarea volumului "Comunismul si cioburile sale - 45 de ani cu bune si cu rele in Romania", semnat de jurnalistul Zoltan Kovacs.Autorul, cunoscut ca fondator al grupului de presa Agenda din Timisoara, un saptamanal cu un succes remarcabil dupa Revolutia din 1989, ofera in acest volum o perspectiva personala si autentica asupra regimului comunist.Cartea propune o incursiune in cei 45 de ani de ... citește toată știrea