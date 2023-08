In vederea executarii de lucrari aferente proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara in scopul conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana Etapa II'', Colterm intrerupe furnizarea apei calde de consum in ziua de miercuri, 09.08.2023, de la ora 0800 la ora 1800, la PT 45A si 45B. Vor fi afectati consumatorii arondati strazilor: Bucovina, Pan Halipa, ... citeste toata stirea