100 de ani! Pietatea banateana Timisoara, intre Fabric si Cetate

In weekendul de deschidere a Timisoara 2023 Capitala Europeana a Culturii, publicul de toate varstele este invitat pe un traseu circular expozitional de circa 80 mp, la o incursiune in istoria Asociatiei Pietatea Banateana din Timisoara, din 1929 pana in prezent.In 17, 18 si 19 februarie, pe drumul dintre Fabric si Cetate, banatenii sunt invitati la expozitia Laboratoarele memoriei / The Memory Labs - Pietatea banateana, cu povesti din Timisoara ultimilor 94 de ... citeste toata stirea