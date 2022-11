"185 de ani de cant coral al sarbilor din Timisoara (1836-2021)", la Muzeul National al Banatului

Muzeul National al Banatului in colaborare cu Episcopia Ortodoxa Sarba de Timisoara, Uniunea Sarbilor din Romania si Asociatia pentru Cultura Banateana, cu sprijinul Consiliului Judetean Timis, organizeaza "185 de ani de cant coral al sarbilor din Timisoara (1836-2021)".Expozitia este prima de acest fel organizata la Muzeul National al Banatului din Timisoara. Aceasta reuneste o colectie inedita de exponate aflate in patrimoniul Episcopiei Ortodoxe Sarbe de Timisoara, cat si al parohiilor ... citeste toata stirea