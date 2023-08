Editia a XIII-a festivalului "25 de ore de teatru non-stop" se va desfasura anul acesta in doua orase culturale: Sibiu si Timisoara. In anul 2011, in urma cu mai bine de un deceniu, de Ziua Mondiala a Teatrului, avea loc la Sibiu prima editie a 25 DE ORE DE TEATRU NON-STOP, un festival dedicat teatrelor independente. Actiunea era organizata de Asociatia Bis, un ONG cu profil cultural care isi semneaza propriile spectacole cu titulatura BIS Teatru.Inca de la prima editie festivalul a atras ... citeste toata stirea