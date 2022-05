Achim Nica - marele doinitor al Banatului - comemorat in satul natal, din Caras Severin

Eruditul doinitor al Banatului, Achim Nica, a fost comemorat in satul sau natal, Obreja, din judetul Caras Severin. Preasfintitul Parinte Lucian, Episcopul Caransebesului, a oficiat o slujba de pomenire alaturi de un sobor de preoti si diaconi in biserica parohiala din localitate, la care au participat membrii familiei maestrului Achim Nica, copii imbracati in haine populare, autoritati locale, oameni de cultura si credinciosi din parohie.Cu totii au inaltat rugaciuni pentru mantuirea ... citeste toata stirea