Amintiri si speranta! Seniorii Lugojului, invitati la un proiect social-cultural inedit

Casa de Cultura "Traian Grozavescu" din Lugoj in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara Lugoj (DASC) organizeaza in data de 4 ianuarie 2025, de la ora 18, la Restaurantul J'adore Events, proiectul cultural-artistic intitulat "Amintiri si Speranta" dedicat seniorilor din municipiu.Cei care au implinit varsta de 65 de ani si vor sa participe sunt asteptati luni, 30 noiembrie, incepand cu ora 8, cu cartea de identitate (in original si copie) - din care sa rezulte ca au domiciliul ... citește toată știrea