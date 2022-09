Anouk, adolescenta din Timisoara cu arta in sange. Deseneaza si picteaza de la 5 ani si uimeste prin portrete fabuloase. Foto

TIMISOARA. O eleva vesela, spontana si plina de creativitate din Timisoara i-a uluit cu operele sale pe participantii la o tabara de arta organizata recent de Uniunea Sarbilor din Romania.A fost inzestrata cu mult talent, iar cei care ii indruma pasii spun ca o asteapta o cariera stralucita, daca isi urmeaza visul.Luiza Anouk Vatu are doar 17 ani, dar deseneaza si picteaza de cand era doar o mogaldeata.S-a nascut in 25 septembrie 2005, in Bacau, iar primele schite le-a facut la varsta de 5 ... citeste toata stirea