Cea de-a treia editie a Festivalului "Orasul Jazz", va avea loc in perioada 8-10 septembrie, in Piata Iosif Constantin Dragan din Lugoj. Vor fi trei seri de muzica de cea mai buna calitate, cu invitati de renume international, dar si cu artisti indragiti pe plan local. Pe scena vor urca artisti din SUA, Franta, Turcia, Bulgaria, Ungaria si Romania. Educatia muzicala este o alta componenta careia Asociatia Trib'Art, in calitate de organizator, i-a acordat de fiecare data o importanta deosebita. ... citeste toata stirea