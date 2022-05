Artisti din Ucraina, in festivalul TESZT 2022 Timisoara

Spectacol din Ucraina la Festivalul Euroregional de Teatru Timisoara - TESZT 2022. Acesta e un eveniment distinct de teatru si solidaritate umana, in editia a 13-a a festivalului Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely!Spectacolul invitat, pentru ziua de 28 mai 2022, al Teatrului de Tineret "Virymo" din Dnipro, Ucraina, "Clasa noastra", in regia lui Volodymir Petrenko, reuneste o distributie de actori tineri si vorbeste despre destinul unor colegi de scoala care sunt prinsi in tumultul ... citeste toata stirea