In ultimii ani, proiectul Heritage of Timisoara al Asociatiei Prin Banat a studiat in detaliu patrimoniul arhitectural al orasului, iar anul acesta, in contextul Capitalei Europene a Culturii - Timisoara 2023, isi extinde aria de explorare si isi indreapta atentia spre patrimoniul comun a patru orase europene: Timisoara (Romania), Subotica (Serbia), Szeged (Ungaria) si Odesa (Ucraina).Intitulat "Common Heritage - The Tale of Four Cities", prima etapa a proiectului a inceput saptamana aceasta, ... citeste toata stirea